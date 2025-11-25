Kaynarca'da Kamyon Elektrik Direğini Devrildi — Mahalle Karanlığa Büründü
Olayın Detayları
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi, Kızılcaali Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon, yoldan çıkarak elektrik direğini yıktı ve yol kenarına devrildi.
Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve direğin zarar görmesi nedeniyle mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tırın kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.
SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON, ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKARAK YOL KENARINA DEVRİLDİ. SÜRÜCÜNÜN YARALANDIĞI KAZA NETİCESİNDE MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI.