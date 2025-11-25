Kaynarca'da Kamyon Elektrik Direğini Devrildi — Mahalle Karanlığa Büründü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan kamyon elektrik direğini yıkarak devrildi; sürücü yaralandı, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 00:47
Olayın Detayları

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi, Kızılcaali Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon, yoldan çıkarak elektrik direğini yıktı ve yol kenarına devrildi.

Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve direğin zarar görmesi nedeniyle mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tırın kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.

