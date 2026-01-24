Kayseri Büyükşehir’den Personele Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Kayseri Büyükşehir personeline, Meclis Salonu ve Merkez Kütüphane'de İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi' verildi; teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalandırma yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:23
Eğitimler Meclis Salonu ve Merkez Kütüphane’de gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayat kurtaran ilk yardım eğitimleri, Büyükşehir Meclis Salonu ve Merkez Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitim programları kapsamında yıl boyunca sürdürülen uygulamalar arasına yer alan eğitimler, personele hem teorik hem de pratik bilgiler sundu.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi programı çerçevesinde yapıldı. Programda katılımcılara kırık ve çıkıklar, zorlanma ve burkulmalar, su ve boğaza katı cisim nedeniyle boğulma durumlarına nasıl müdahale edileceği ile ilk yardım kuralları ve uygulamaları hem teori hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimlere katılan personele, programı başarıyla tamamlamaları halinde ilk yardım sertifikaları verildi.

