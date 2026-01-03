DOLAR
Kayseri Büyükşehir Kütüphaneleri: Soğuk Günlerde Öğrencilerin Sıcak Adresi

Kayseri Büyükşehir kütüphaneleri, Merkez Kütüphane başta olmak üzere ücretsiz çay-çorba, modern donanım ve sıcak çalışma ortamıyla öğrencilerin tercih ettiği mekanlar oluyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:16
Kayseri'de hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler gençlere sıcak ve rahat bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle Merkez Kütüphane (Sahabiye Mahallesi), sessiz çalışma alanları, ücretsiz çay-çorba ikramları ve teknolojik donanımıyla soğuk günlerde öğrencilerin uğrak noktası haline geldi.

Öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

Kütüphaneden faydalanan öğrenciler sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi. İlker Güngör, Kayseri'de çok sayıda kütüphane bulunmasının avantajına dikkat çekerek, "Bu imkânlardan dolayı çok memnunuz. Özellikle çay ve çorba hizmetleri soğuk günlerde bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.

Mervenur Şekercan ise kütüphanenin fiziki düzeni ve ulaşım kolaylığını vurgulayarak, "Sesli çalışma alanlarından bireysel çalışma masalarına kadar her şey çok rahat. Ulaşım kolay, ortam sıcak. Çay ve çorba ikramları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkânlardan dolayı genç dostu olarak nitelendirdikleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ise, "Kütüphanelerimizde final haftasının hareketi başladı. Derslerine büyük bir emekle hazırlanan gençlerimizin yanında olmak için sıcak çay ve çorba ikramlarımızı sürdürüyoruz. Hepinize gönülden başarılar diliyorum; hiç merak etmeyin, gayretinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Biz her zaman sizinleyiz, yanınızdayız" diye konuştu.

Hizmetler ve Olanaklar

Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde

ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti sunulan bilgisayar odaları, üyelere ücretsiz fotokopi imkânı, sabah ve öğle saatlerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı gibi hizmetler yer alıyor.

Güvenlik üyelik kartı ve turnikeli geçiş sistemi ile sağlanırken; emanet dolapları, TV izleme alanları, sesli çalışma bölümleri, satranç köşesi ve otomatlar da öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Soğuk hava koşullarına karşı sıcak bir ortam sağlayan Kayseri Büyükşehir kütüphaneleri, sundukları nitelikli hizmetlerle gençlerin eğitim hayatına destek vermeye devam ediyor.

