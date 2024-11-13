Kayseri'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri şok uygulamada O.E.'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.
Uyuşturucu Ele Geçirildi
Sorgulama sonucunda O.E.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler, O.E.'yi yakalayarak emniyete götürdü.
Hükümlünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.E., cezaevine gönderildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.