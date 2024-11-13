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Kayseri'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.E., yapılan GBT sorgulaması sonrası yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıkarken, cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:55
Kayseri'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri şok uygulamada O.E.'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sorgulama sonucunda O.E.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler, O.E.'yi yakalayarak emniyete götürdü.

Hükümlünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.E., cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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