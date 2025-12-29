Kayseri'de 1982 Öğrenciye Ulaşım Kartı Desteği — 268.025 Ücretsiz Yolculuk

Kayseri'de 1982 Öğrenciye Ulaşım Kartı Desteği

3 aylık dönemde 268.025 ücretsiz ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediyenin, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğinden yaklaşık 2 bin öğrenci faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ekim tarihinden bu yana yürüttüğü uygulama kapsamında 1982 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi destek aldı. Destekten yararlanan öğrenciler, üç aylık süreçte toplam 268.025 kez ulaşımı ücretsiz kullandı.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere yönelik hizmetleriyle kamuoyunda dikkat çekerken, belediyenin çalışmalarının bir nişanesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Genç Dostu Şehir Ödülü de öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından bu yana sürdürdüğü ulaşım kartı desteğinin yanı sıra öğrencilere içme suyu fatura desteği, kırtasiye yardımı, çeşitli hizmetlerde indirim ve nakdi yardım gibi destekler de sağlıyor.

Bu destekler, öğrencilerin okula düzenli erişimini kolaylaştırmasının yanı sıra sosyal faaliyetlere katılım yoluyla kişisel gelişimlerini destekliyor. Ayrıca uygulama, öğrencilerin aile ekonomilerine katkı sunarken toplum içindeki katılımlarını teşvik ediyor.

