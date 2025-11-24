Kayseri'de 24 Kasım: Öğretmenler 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar' Konserinde Buluştu

Kayseri'de Öğretmenler Gecesi: 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar'

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konser, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte sevilen şarkılar büyük beğeni topladı.

Programa Yoğun Katılım

Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Repertuar ve Öne Çıkanlar

Gece boyunca öğretmenler, Müslüm Gürses'ten 'Seni Yazdım', Neşet Ertaş'tan 'Ahirim Sensin' ve Grup Gündoğarken'den 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi unutulmaz parçaları seslendirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser, konuklara coşkulu ve duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik, öğretmenlerin bir araya gelerek hem mesleki dayanışma hem de kültürel paylaşım fırsatı bulduğu bir kutlama olarak kaydedildi.

