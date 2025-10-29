Kayseri'de 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Vali Gökmen Çiçek konuştu, gösteriler ve müzik dinletisi sunuldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:08
Kayseri'de 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi

Kayseri Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ev sahipliği yaptı.

Vali Çiçek'in konuşması

Resepsiyon kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk milletinin tarih sahnesinde yeni bir millet olmadığını vurguladı ve milletin Anadolu'daki varlığının bedeller ödenerek sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Çiçek konuşmasında şunları söyledi: "Biz bu coğrafyada Metehan'ın disiplini, Sultan Alparslan'ın cesareti, Fatih'in inancı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla dimdik ayaktayız."

Çiçek, Türk milletinin tarih içinde büyük zaferler yaşadığını ve üç kıtaya hükmettiğini belirterek, milletin sonsuza dek Anadolu'yu yurt olarak koruyacağını kaydetti. Konuşmasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Hükmümüz altında onlarca etnik grup, onlarca din, onlarca dil vardı. Ama ecdadımız bize, tarihimizde hiçbir zaman utanacağımız, yüzümüzün kızaracağı en ufak bir kara leke bırakmadı. Biz katliam, soykırım bilmeden merhametle kurulmuş bir medeniyetiz. Ama dünyanın şimdiki halini görüyoruz. Dünyanın gözü önünde, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan soykırım yapanlar, kandan ve gözyaşından beslenenler var. Bu utanmazlar, küstahça milletimize tehditler ve iftiralar savuruyorlar. Şunu unutmasınlar. Bu milletin çelik iradesi, her zaman dimdik ayaktadır. Biz bu coğrafyaya diz çökmek için gelmedik. Dimdik ayakta durmak için yemin ettik."

Program ve katılımcılar

Konuşmanın ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin pasta kesimiyle sona eren programda katılımcılar Türk bayrağı taşıdı. Resepsiyona Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

