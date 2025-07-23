Kayseri'de 312 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Hayata Merhaba Dedi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, eğitim merkezinin bahçesinde gerçekleşti ve birçok önemli ismin katılımıyla renklendi.

Valilikten alınan bilgilere göre, 31. dönem mezuniyet töreni; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, kaymakamlar ve kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Çiçek, mezun olan polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Ailelerinizin ve Türk milletinin sizlerle gurur duyduğunu biliyorum. Yüzlerinizdeki heyecanı ve gözlerinizdeki o görev inancını görmek, benim için büyük bir mutluluk," ifadelerini kullandı.

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, 312 polis adayının yemin etmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.