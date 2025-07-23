DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,46 0,19%
ALTIN
4.437,74 0,38%
BITCOIN
4.781.556,02 1,3%

Kayseri'de 312 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Hayata Merhaba Dedi

Kayseri'de POMEM'den mezun olan 312 polis adayı için düzenlenen tören, Vali ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:23
Kayseri'de 312 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Hayata Merhaba Dedi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, eğitim merkezinin bahçesinde gerçekleşti ve birçok önemli ismin katılımıyla renklendi.

Valilikten alınan bilgilere göre, 31. dönem mezuniyet töreni; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, kaymakamlar ve kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Çiçek, mezun olan polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Ailelerinizin ve Türk milletinin sizlerle gurur duyduğunu biliyorum. Yüzlerinizdeki heyecanı ve gözlerinizdeki o görev inancını görmek, benim için büyük bir mutluluk," ifadelerini kullandı.

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, 312 polis adayının yemin etmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için...

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için...

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Kızılayı, Süveyda'ya 30 Tır İnsani Yardım Gönderdi
2
Denizli'nin Çal İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otelciler Yangın Güvenliği Risklerini ve Önlemlerini Gündeme Taşıdı
4
Kamu Başdenetçisi Akarca, Artvin'de Ombudsman Programında Konuştu
5
TTK'dan 102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Terör Tahliyeleri Açıklaması: 'Rakamlar Yanlış'
7
Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Gümüşhane'de Önemli Açıklamalar

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı