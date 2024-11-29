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Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:52
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Olay, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarındaki husumet nedeniyle karşılaşan M.G. ve H.G. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve olay sonucunda H.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen başka bir kişi, tabancayla yaralandı.

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, M.G. gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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