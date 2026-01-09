Kayseri'de Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi protokolü imzalandı

Kayseri'de Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:28
Kayseri'de Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi protokolü imzalandı

Kayseri'de Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek birlikte, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının teşhir, tanzim ve işletmesine ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Tören ve protokol detayları

Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında, merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devrine ilişkin olarak Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Vali Gökmen Çiçek törende, imza töreninin önemine değinerek şunları söyledi:

"Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kayseri tarımı için çok hayırlı çalışmalara başlamıştık. Bugün çok daha anlamlı bir protokolle başkanımızla yine beraberiz"

Vali Çiçek, merhum Ramazan Büyükkılıç'ın merkezle ilgili katkılarını ve Kayseri'deki alzheimer vakalarına dikkat çekerek, ağabeyinin kendi imkanlarıyla yaptırdığı merkezin memleket için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve Rahmet diledi.

Başkan Büyükkılıç ve diğer yetkililerin değerlendirmeleri

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, protokolün imza sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şükranlarını iletti.

Büyükkılıç, hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın emekli öğretmen olmasına rağmen elde ettiği kazanımları toplum yararına adadığını; 32 sınıflı okul, aile sağlık merkezi ve son olarak Alzheimer merkezi ile büyük bir toplumsal eksikliği gidermeye katkı sunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, merkezin Türkiye genelinde yaygın olmadığını ve hizmete açıldığında ne kadar ihtiyaç bulunduğunun kısa sürede görüleceğini ifade etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise hayırsever Ramazan Büyükkılıç'a rahmet dileyerek projede emeği geçenleri tebrik etti.

Merkezin anlamı ve sürdürülebilirlik

İnsanı yaşat ki şehir yaşasın, devlet yaşasın anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Başkan Büyükkılıç'ın merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, rahmetli eşi ve kızlarının adını yaşatacak. Merkez, vefa, merhamet ve sosyal sorumluluğun güçlü bir sembolü olacak şekilde hizmet verecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE BİRLİKTE, NACİYE-RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ VE KIZLARI ALZHEİMER AKTİF YAŞAM MERKEZİ HİZMET BİNASININ TEŞHİR, TANZİM VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZA TÖRENİNE KATILDI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 16 okul yıkım kararı: Tahliye ve taşınma başladı
2
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir
6
Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim
7
Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları