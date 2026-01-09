Kayseri'de Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi protokolü imzalandı

Kayseri'de Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek birlikte, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının teşhir, tanzim ve işletmesine ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Tören ve protokol detayları

Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında, merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devrine ilişkin olarak Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Vali Gökmen Çiçek törende, imza töreninin önemine değinerek şunları söyledi:

"Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kayseri tarımı için çok hayırlı çalışmalara başlamıştık. Bugün çok daha anlamlı bir protokolle başkanımızla yine beraberiz"

Vali Çiçek, merhum Ramazan Büyükkılıç'ın merkezle ilgili katkılarını ve Kayseri'deki alzheimer vakalarına dikkat çekerek, ağabeyinin kendi imkanlarıyla yaptırdığı merkezin memleket için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve Rahmet diledi.

Başkan Büyükkılıç ve diğer yetkililerin değerlendirmeleri

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, protokolün imza sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şükranlarını iletti.

Büyükkılıç, hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın emekli öğretmen olmasına rağmen elde ettiği kazanımları toplum yararına adadığını; 32 sınıflı okul, aile sağlık merkezi ve son olarak Alzheimer merkezi ile büyük bir toplumsal eksikliği gidermeye katkı sunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, merkezin Türkiye genelinde yaygın olmadığını ve hizmete açıldığında ne kadar ihtiyaç bulunduğunun kısa sürede görüleceğini ifade etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise hayırsever Ramazan Büyükkılıç'a rahmet dileyerek projede emeği geçenleri tebrik etti.

Merkezin anlamı ve sürdürülebilirlik

İnsanı yaşat ki şehir yaşasın, devlet yaşasın anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Başkan Büyükkılıç'ın merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, rahmetli eşi ve kızlarının adını yaşatacak. Merkez, vefa, merhamet ve sosyal sorumluluğun güçlü bir sembolü olacak şekilde hizmet verecek.

