Kayseri'de Atatürk Bulvarı Kapanıyor: Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı

Kayseri Büyükşehir, 05.11.2025 20.00'den itibaren Atatürk Bulvarı'nın Tut Kavşağı–Cemil Baba Mezarlığı kesiminde asfalt çalışması nedeniyle trafiğin kapanacağını ve sürücüleri alternatif güzergaha yönlendiriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:31
Asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda yapılacak asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek Atatürk Bulvarı asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı, 05.11.2025 saat 20.00 itibariyle trafiğe kapanacaktır.

Çalışmaların Tut Kavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı kesimi arasında yürütüleceği belirtildi. Sürücülerden, belirtilen tarih ve saatten itibaren trafik işaret ve işaretçilerini dikkate alarak alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların otobüs seferleri için belirlenen alternatif otobüs güzergâhlarını dikkate almalarının önemle rica edildiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamanın tam metni şöyle: "Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek Atatürk Bulvarı asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı, 05.11.2025 saat 20.00 itibariyle trafiğe kapanacaktır. Atatürk Bulvarı’nın Tut Kavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı kesimi arasında yürütülecek asfalt yenileme çalışmaları tamamlanana kadar sürücülerimizin belirtilen tarih ve saatten itibaren trafik işaret ve işaretçilerini dikkate alarak alternatif güzergâhları kullanmaları ve vatandaşlarımızın otobüs seferleri için belirlenen alternatif otobüs güzergâhlarını dikkate almaları önemle rica olunur"

