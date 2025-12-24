Kayseri’de ÇÖZGEM açıldı: Özel ihtiyaçlı çocuklara ücretsiz çok disiplinli tedavi

Kayseri Devlet Hastanesi himayesinde, özel ihtiyaçlı çocuk ve gençlere hizmet verecek olan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZDEM), Kayseri’de törenle hizmete açıldı. Merkez, özellikle 0-6 yaş grubunda otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi gelişimsel farklılık gösteren çocuklar için tanı, tedavi ve takip süreçlerini yürütmeyi hedefliyor.

Multidisipliner ekip ile kapsamlı hizmet

Merkezde çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, ergoterapistler ve diğer branşlardan personel görev yaparken ailelere de ücretsiz danışmanlık sağlanıyor. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, merkezin açılışıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye genelinde şu anda 11 tane merkez bulunduğunu ve Kayseri’nin ilk merkezini açtıklarını belirtti. Altıntop, merkezin tanı, tedavi ve takip şeklinde çalıştığını, şu ana kadar yaklaşık son 2 ay içinde 75 hastanın tanılandığını ve hizmet aldığını ifade etti.

Hastalar ve aileler için erişilebilir rehabilitasyon

Altıntop, merkezin öncelikli olarak 0-6 yaş grubuna hizmet verdiğini, randevu sistemiyle çalışıldığını ve ilerleyen dönemde yaş aralığının genişletileceğini vurguladı. Ayrıca işlemlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, merkeze başvuran tüm çocuklara sağlıklı günler diledi.

Uzman hekimden kapsamlı değerlendirme vurgusu

Kayseri Devlet Hastanesi ÇÖZGEM Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ahmet Berke Esen, merkezin zihinsel özel ihtiyacı olan çocuk ve ailelerine standart tanılama, düzenli takip ve bireye özgü tedavi modelleri sunduğunu anlattı. Esen, özellikle 0-6 yaş otizm spektrum bozukluğu ve erken dönemde gelişimsel risk taşıyan çocukların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiğini ve kanıta dayalı müdahalelerin planlandığını söyledi.

Esen, ekipte çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikolog, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire bulunduğunu, şüphe uyandıran vakaların çocuk ve genç psikiyatristleri tarafından ÇÖZGEM'e yönlendirildiğini ve gerekli rehabilitasyon merkezlerine planlama yapılarak yönlendirme sağlandığını belirtti. Ailelere süreç boyunca danışmanlık hizmeti verildiği ve erken gelişimsel risklerin ön tanılamasının yapıldığı da ifade edildi.

Açılış töreni

Merkez, düzenlenen açılış töreninde kurdele kesilerek hizmete alındı. Açılışa Doç. Dr. İsmail Altıntop, protokol üyeleri, doktorlar ve sağlık personeli katıldı. Kayseri Devlet Hastanesi çatısı altında faaliyet gösteren ÇÖZDEM/ÇÖZGEM, bölgedeki çocuk ve genç ruh sağlığı hizmetlerine yeni bir kapasite kazandırdı.

Özel ihtiyaçlı çocuklara şifa: ‘ÇÖZGEM’