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Kayseri'de Dede ve Torun Arasındaki Trajik Olay: Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de torununu kazara tüfekle öldüren dede, mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları ve sanığın savunması.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:23
Kayseri'de Dede ve Torun Arasındaki Trajik Olay: Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de Torununu Öldüren Dede Müebbet Hapis Cezası Aldı

Kayseri'de meydana gelen trajik bir olay, dede D.B'nin torunu İ.B'yi (24) kazara tüfekle öldürmesi ardından yaşanan yargılama süreci ile gündeme geldi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık D.B. (67), torununun hayatını kaybetmesi sonrası ağır bir ceza ile karşılaştı.

Duruşmada Duygusal Anlar

Duruşmada, maktul İ.B'nin babası M.B. ve annesi Ş.B. sanıkla birlikte yer aldı. Duruşma savcısı, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' ve '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. D.B., torununun madde bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşadığını, daha önce intihar girişiminden kendisini kurtardığını ifade ederek, durumu savunmak adına duygusal bir açıklama yaptı.

Olay Günü Ne Oldu?

D.B., olay günü torununun alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve evde bir kavga çıkardığını belirtti. Ayrıca, o gece uyuduğunu ancak sürekli torununun üzerindeyken dikkatlice gözlemlediğini anlattı. D.B., ani bir durum yaşamasını, torununun babasına ait tüfeği eline aldığı anda silahı elinden almaya çalışırken meydana geldiğini belirtip, "Silah ne zaman patladı anlamadım" dedi.

Mahkeme Kararı ve Gözaltı Süreci

Mahkeme heyeti, D.B.'ye 'nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasının açıklanmasını ise ertelemeye karar verdi. Olay, 13 Nisan'da Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki evde gerçekleşti ve ağır yaralanan İ.B., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Dede D.B., olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

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