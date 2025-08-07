Kayseri'de Döner Ustasına Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Silahlı Saldırı: Döner Ustası Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'nde meydana gelen olayda, döner ustası H.Ç. çalıştığı iş yerinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı döner ustası hemen Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından, saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla araştırmalar sürüyor.

