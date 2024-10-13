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Kayseri'de Düğün Faciası: Havaya Ateş Açan Kişi Akrabasını Öldürdü

Kayseri'de bir düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunu yaralayarak ölümüne sebep oldu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:15
Kayseri'de Düğün Faciası: Havaya Ateş Açan Kişi Akrabasını Öldürdü

Kayseri'de Düğün Faciası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir düğün esnasında yaşanan olay büyük üzüntüye neden oldu. İlimizdeki Saray Bosna Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde, M.İ adlı kişi, tüfekle havaya ateş açtı.

Olay Anı ve Sonrası

İddialara göre, M.İ’nin silahı bu sırada tutukluk yaptığı için kurcalaması sonucunda tüfek aniden ateş aldı. Bu durum, yanında bulunan amcasının oğlu S.İ.'nin yaralanmasına yol açtı.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Yaralı S.İ., Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Gözaltında

Olayla ilgili olarak M.İ. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden...

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden...

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

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