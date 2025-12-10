Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü — Zanlının Kıbrıs ve darp geçmişi

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili tartışma sonrası bina görevlisinin eşini öldüren emekli başçavuşun daha önce Kıbrıs ve Türkiye'de cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Olayın detayları

İddiaya göre, dün sabah 1 buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binanın girişinde bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının geçmişi

Emekli başçavuş İ.Ş.'nin boşanma sürecindeki eşini sürekli tehdit ettiği belirlendi. Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş.'nin burada da eşini tehdit ettiği ve şikayet üzerine gözaltına alınarak 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kıbrıs'tan döndükten sonra Türkiye'de kayınvalidesini darp ettiği, şikayet üzerine tutuklanarak 2 ay cezaevinde yattığı da dosyaya yansıdı.

Yasal süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

