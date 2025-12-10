DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü — Zanlının Kıbrıs ve darp geçmişi

Kayseri'de emekli başçavuş İ.Ş., boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin evine girme girişiminde bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü; zanlının Kıbrıs'ta 4 ay, Türkiye'de 2 ay cezaevi kaydı var.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:14
Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü — Zanlının Kıbrıs ve darp geçmişi

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili tartışma sonrası bina görevlisinin eşini öldüren emekli başçavuşun daha önce Kıbrıs ve Türkiye'de cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Olayın detayları

İddiaya göre, dün sabah 1 buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binanın girişinde bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının geçmişi

Emekli başçavuş İ.Ş.'nin boşanma sürecindeki eşini sürekli tehdit ettiği belirlendi. Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş.'nin burada da eşini tehdit ettiği ve şikayet üzerine gözaltına alınarak 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kıbrıs'tan döndükten sonra Türkiye'de kayınvalidesini darp ettiği, şikayet üzerine tutuklanarak 2 ay cezaevinde yattığı da dosyaya yansıdı.

Yasal süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİN EVİNE GELEREK, BİNA GÖREVLİSİNİN...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİN EVİNE GELEREK, BİNA GÖREVLİSİNİN KARISINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞÇAVUŞUN DAHA ÖNCE KIBRIS'TA EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ İÇİN 4 AY, KAYINVALİDESİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN DE 2 AY CEZAEVİNDE KALDIĞI ÖĞRENİLDİ. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİN EVİNE GELEREK, BİNA GÖREVLİSİNİN...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar