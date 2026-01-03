DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.847.323,09 0,23%

Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C

Kayseri'de soğuk hava etkisini sürdürüyor; en düşük sıcaklık Pınarbaşı'nın Pazarsu köyünde -31,4 derece ölçüldü. Meteoroloji don uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:38
Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C

Kayseri'de soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Kayseri'de birkaç gündür etkili olan soğuk hava, kent genelinde yaşamı zorlaştırıyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olası don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

En düşük sıcaklık kaydedildi

Meteoroloji verilerine göre Kayseri'nin en soğuk noktası Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu; ölçülen değer -31,4 derece.

İlçelerde ölçülen en düşük değerler

Tomarza ilçesi: -30,5

Sarız: -28,2

Pınarbaşı: -27,4

Akkışla: -22,3

Sarıoğlan: -21,6

Tuzla gölü: -20,9

Talas Kamber Köyü: -20,5

KAYSERİ'DE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLURKEN EN SOĞUK YER OLARAK-31,4 DERECE İLE PINARBAŞI'NIN PAZARSU...

KAYSERİ'DE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLURKEN EN SOĞUK YER OLARAK-31,4 DERECE İLE PINARBAŞI'NIN PAZARSU KÖYÜ OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 'Change Araç' Operasyonu: 18 Şüpheli, 1 milyar 180 milyon lira İşlem Hacmi
2
İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal
3
Kocaeli'de 2025'te 6.840 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, 805 Sertifikalı Katılımcı
4
Gümüşhane'de Karla Mücadele: Vali Aydın Baruş Sahada
5
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı
6
Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C
7
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı — Boğaziçi Elektrik Yetişemiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları