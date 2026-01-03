Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C

Kayseri'de soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Kayseri'de birkaç gündür etkili olan soğuk hava, kent genelinde yaşamı zorlaştırıyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olası don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

En düşük sıcaklık kaydedildi

Meteoroloji verilerine göre Kayseri'nin en soğuk noktası Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu; ölçülen değer -31,4 derece.

İlçelerde ölçülen en düşük değerler

Tomarza ilçesi: -30,5

Sarız: -28,2

Pınarbaşı: -27,4

Akkışla: -22,3

Sarıoğlan: -21,6

Tuzla gölü: -20,9

Talas Kamber Köyü: -20,5

