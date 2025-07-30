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Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kayseri'de 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü H.D. yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 23:41
Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firari bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma Operasyonları Devam Ediyor

İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilere yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında; H.D. adlı firari, Bünyan ilçesinde tespit edilerek yakalandı.

Firarinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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