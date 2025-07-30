Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firari bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Jandarma Operasyonları Devam Ediyor
İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilere yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında; H.D. adlı firari, Bünyan ilçesinde tespit edilerek yakalandı.
Firarinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.