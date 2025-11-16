Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası Sokağa Taştı

Kayseri Kocasinan'da gece kulübünde çıkan kavga sokağa taşındı; polis biber gazıyla müdahale ederek linç girişimini engelledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 06:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 06:04
Kocasinan'da 'silah gösterme' tartışması polis müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir gece kulübünde, müşteriler ile çalışanlar arasında iddiaya göre silah gösterme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olay sokağa taştı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler olayın seyrini anlamak için görgü tanıklarını dinledi.

Bu sırada çalışanlar, silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu ileri sürdükleri bir şahsa saldırdı. Otomobilin içindeki şahsı araçtan çıkarmaya çalışan çalışanlara polis müdahale etti. Çalışanların otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa yönelik saldırısını polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıttı; müdahale bir linç girişiminin önüne geçti.

Olayda yaralanan olmadı. İşletme sahiplerinin, kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettiği öğrenildi.

