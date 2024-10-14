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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kayseri'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:42
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kaçakçılık Operasyonu Detayları

Kayseri'de gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kente kaçak sigara ve cep telefonları getirilip piyasaya sürüleceğine dair bilgi aldıktan sonra harekete geçti.

Ele Geçirilen Ürünler

Gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 25 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili D.M, T.Ç. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı tırlara da el konuldu.

Emniyetteki Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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