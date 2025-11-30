Kayseri'de Kavşakta Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı'nda kaza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra karşı yola savrularak geçti.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 38 AY 310 plakalı otomobil, S.B. idaresindeki 58 FD 221 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk araç kontrolden çıkarak karşı yola savruldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve kazazedelere müdahale etti. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan A.Y. ile aynı otomobilde bulunan bir yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza sonrası hasar gören otomobiller, yapılan çalışmaların ardından çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL KAVŞAKTA BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI YOLA GEÇERKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.