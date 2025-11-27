Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kaynana Öldü

Kayseri'de miras tartışması kanlı bitti

Kaynana hayatını kaybetti, damat ağır yaralandı

Kayseri'de edinilen bilgiye göre Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası Makbule Mısır (60) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini de vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Makbule Mısır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, protokol üyeleri, kadının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ise bölgedeki yetkililer tarafından yürütülüyor.

