Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi

Kayseri'de müteahhit A.K.'nin ev satma vaadiyle para alıp teslim etmediği, yurtdışına kaçtığı iddiası; mağdurlar yetkilerden yardım istedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:05
Olayın Detayları

Kayseri'de bir grup vatandaş, müteahhit A.K.'nin ev satma vaadiyle para alıp teslim etmediğini ve yurtdışına kaçtığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre A.K., vatandaşlardan aldığı peşinatlarla taahhüt edilen konutları teslim etmedi. Ev alma hayaliyle birikimlerini müteahhide kaptıran bir grup vatandaş, inşaatın satış ofisi önünde toplanarak tepki gösterdi. Vatandaşlar suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Hülya Işık: "Burada görünen dağın ön yüzü. Arka yüzü de var. Bu insanlar dişinden tırnağından artırdığı her şeyi verdi. Kimisi çöp dökerek, kimisi temizlik yaparak, kimisi askeriyede ve emniyette kurşunun karşısında para kazanarak bu insanlara verdiler. Burada bulunan ve bulunmayan insanlar gerekli mercilere suç duyurusunda bulundular. Şerefiniz, haysiyetiniz, onurunuz varsa buraya gelin ve insanların haklarını verin. Battıysan battım, çıktıysan çıktım diyeceksiniz. Biz devletimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz hakka da, hukuka da güveniyoruz. Biz bu insanların paralarımızı ve tapularımızı geri vermesini istiyoruz. Hangi deliktelerse çıksınlar ve insan gibi bu insanların mağduriyetini gidersinler. Bu insanlar yüzünden benim babam 1.5 yıl içerisinde kanser oldu. Babamın yatalak halini gördüğü halde bizim hiçbir şeyimizi vermedi ve sürekli kandırdı. İki cihanda da elimiz yakanızda"

Yıldız Diler: "Hepimiz şikayetçiyiz. Herkes çalışarak iki kuruşunu peşinat olarak verdi. Nitelikli dolandırıcılık yapıyorlar. Biz kurumlarımızdan yardım bekliyoruz. Hepimiz mağduruz. Dolandırdığı kişinin sayısı 2 bin kişinin üzerinde. Ben 600 bin TL peşinat verdim. Malların hepsini satmış ve kaçmış. 2025’in sonunda teslimatı vardı ama hiçbir şeyim yok"

Mağdurlar, yetkili kurumlardan haklarının iadesi ve sorumluların hesap vermesini talep ediyor.

