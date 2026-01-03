Kayseri'de Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nden 'Çalık TV' ile Okul Stüdyosu

Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nden Çalık TV hamlesi

Kocasinan ilçesindeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, okul bünyesinde kurdukları TV stüdyosuyla okul etkinliklerini ve bilgilendirici programları halka duyurmaya başladı.

Okulda kurulan stüdyo ve yayınlar

Çalık TV adıyla yayın yapan ekip, kurdukları kameralarla sosyal medya hesaplarından canlı yayın gerçekleştiriyor. Kanalda öğretmenler, veliler ve mezunlar konuk ediliyor; programlarda sınav kaygısı gibi öğrencilere yol gösterici konular ele alınıyor.

Koordinatörün değerlendirmesi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hacı Sarı projenin amaçlarını ve okulun yayıncılık geçmişini şu sözlerle anlattı: "2 senedir gazete çıkartıyoruz ve Çalık TV’de öğrencilere akademik çalışmaların ötesinde onlara yayıncılık çalışmaları imkânı sunduğunu belirterek, '2 senedir gazete çıkartıyoruz ve yayıncılık geçmişimiz var. Okulumuzda da çok yetenekli öğrencilerimiz var. Sosyal medyada içerik üretmek açısından gerçekten rehavet gören bir çalışma. Öğrencilerimizin yeteneklerini ön plana çıkarmak adına çalık TV projesini ortaya koyduk ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlarımız var. Okulumuzun etkinlikleri, okulumuzun yetenekleri, ilimizin bürokrasisinde ki amirlerimiz ve yöneticilerimizi buraya davet edip güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların kimisi sunuculuk, kameramanlık, DJ anlamında çalışmalar yapıyor ve en az 30 öğrenci ile bu yayıncılık çalışmasını yapıyoruz. Burada çocuklara akademik çalışmalarının ötesinde onlara katkılar sağlıyor. Şuanda gazetemizin 9. Sayısını basıyoruz ama çok profesyonel ve ulusal kanallar kadar kalite, içerik, görüntü anlamında programlar üreteceğiz ve iddialı olduğumuzu söyleye bilirim'."

Müdürün vizyonu

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Tanrıverdi ise Çalık TV ile birçok başarıya imza atacaklarını belirtti ve projenin veli katılımını artıracağını söyledi: "Daha önceki yıllarda kitap çıkarttık ve şuanda düzenli olarak gazete çıkartmaya başladık. Biz bir proje okuluyuz. Böyle bir proje teklifi geldi öğretmen arkadaşımızdan ve bizde her şeyi artısı, eksisi ile hesapladık. Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Kayseri’de ve Türkiye’de öncülük etmiş bir kurum neden olmasın dedik ve bunu proje haline getirdik. Günümüzde sosyal medya öğrenciler tarafından çok aktif kullanıyor ve çok yanlış yerlere sevk edildiği de oluyor. Okulumuzda da baktık bu işe oldukça meraklı öğrenci sayısı var. Biz bu çalık TV’yi kuralım çocuklarımızın sosyal medya ya olan bu yönelimini olumlu şekilde değerlendirelim istedik ve böylece Çalık TV’yi kurmuş olduk. Daha birçok yerlere de imza atacağız diye düşünüyoruz. Tamamen öğrenci odaklı düşündük. Tam profesyonel olmasa da yayın hayatına başlamış olduk. Öğreten arkadaşlarımızla götürüyoruz, belki de ileride sizlerin yerinde bizim öğrencilerimiz olacak. Çok zeki öğrencilerimiz var. Türkiye’nin çok güzel üniversitelerine öğrenciler gönderiyoruz. İnşallah iletişim alanında da burada çalışan ve bu işe merak duyan öğrencilerimiz yayınlar yapan ünlü kişiler olabilirler diye düşündük ve bu yüzden yola çıktık. Biz ilk canlı yayınımızı mezunlar derneği başkanımızla yaptık. Okul aile birliği başkanımızı alacağız. Şuanda içeride fizik öğretmenimizin canlı yayını var ve sosyal yardımlaşma ile ilgili bir yayın. Günümüzde velilerin tamamını okula getirmek çok zor artık. Akşam 7-8 gibi yayın yaptığınızda veli buraya gelmeden evinde oturup canlı yayında toplantıyı izlemiş olacak. Güncel konularla alakalıda misafirler davet etmeyi düşünüyoruz. Valimize, İl Müdürümüze, şube müdürlerimize davetler göndermeyi düşünüyoruz. Belirli konularla alakalı uzman kişileri buraya getirip yayın yapmayı düşünüyoruz. Rehberlik servisini aktif şekilde burada kullanmayı düşünüyoruz. 2 tane kriterimiz var; 1.’si öğrenciye faydalı olacak, 2.’si ise okul kültürüne faydası olacak".

Öğrenciler deneyim kazanıyor

9. sınıf öğrencisi Meryem Yöcan ise Çalık TV'de yer almanın kendilerine sunduğu fırsatları anlattı: "Çalık TV’ye yeni başladık. Derslerin yanında bizim için aktivite oluyor. Kendimizi geliştirme imkânı buluyoruz. Ben zaten tiyatrocuyum ve kamera önünde olmayı severim. Aynı zamanda burada hocalarımla beraber çalışma ve kendimizi geliştirme imkânı buluyoruz. Çalık TV de projelerimizi tanıtıyoruz, velilerimizi konuk alıyoruz. Aynı zamanda mezunlarımızla buluşma ve konuşma fırsatımız oluyor".

Çalık TV projesi, öğrencilerin yayıncılık, sunuculuk, kameramanlık ve içerik üretimi gibi alanlarda deneyim kazanmalarına olanak sağlarken, okul etkinliklerinin ve rehberlik çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

