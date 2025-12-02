Kayseri'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi: 321 Şahıs Sorgulandı

Kayseri polisinin okul çevresindeki uygulamasında okulla ilgisi olmayan 321 şahıs ve 43 araç sorgulandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:43
Kayseri'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi: 321 Şahıs Sorgulandı

Kayseri'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi: 321 Şahıs Sorgulandı

Emniyet ekipleri öğrenci güvenliği için okul çevrelerinde geniş çaplı kontrol gerçekleştirdi

Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamada 321 şahıs ve 43 araç hakkında sorgulama yaptı.

Uygulama, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşarak sürdürüldü.

Ekipler, okul önleri ve çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirerek suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmayı hedefledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilecek huzur uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ADINA YAPILAN ÇALIŞMALARDA...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ADINA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, OKUL ÖNLERİNDE OKULLA ALAKASI OLMAYAN 321 ŞAHIS SORGULANDI.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ADINA YAPILAN ÇALIŞMALARDA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi
2
Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
3
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü
4
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı
5
Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi
6
Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde