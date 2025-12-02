Kayseri'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi: 321 Şahıs Sorgulandı

Emniyet ekipleri öğrenci güvenliği için okul çevrelerinde geniş çaplı kontrol gerçekleştirdi

Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamada 321 şahıs ve 43 araç hakkında sorgulama yaptı.

Uygulama, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşarak sürdürüldü.

Ekipler, okul önleri ve çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirerek suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmayı hedefledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilecek huzur uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

