Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Develi'de polis operasyonu: 203 bin 650 TL ve sahte altın ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir kuyumcuya girerek sahte Cumhuriyet altını bozduran 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde şüphelilerin 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.

