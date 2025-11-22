Kayseri'de 'Sevgi Örüyoruz' Atkıları Sevgi Evleri'ni Isıttı

KAYMEK ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğiyle 25 özel ihtiyaçlı kız öğrencinin ördüğü atkılar, Sevgi Evleri'ndeki çocuklara hediye edildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:28
25 özel ihtiyaçlı kız öğrencinin el emeği, dayanışmayla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kapsayıcı hizmet anlayışı çerçevesinde KAYMEK ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Sevgi Örüyoruz' etkinliğinde, özel ihtiyaçlı 25 kız öğrenci tarafından örülen atkılar, Sevgi Evleri'ndeki çocuklara hediye edildi.

Etkinlik, öğrencilere el becerilerini geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdi. Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kapsayıcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel ihtiyaçlı bireylere yönelik projelere imza atmaya devam ediyor.

KAYMEK öğretmenleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin birlikte hazırladığı örme atkılar, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara ulaştırılmak üzere özenle hazırlandı. Ayrıca, KAYMEK öğretmenlerinin el emeği olan atkı-bere takımları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp tarafından çocuklara takdim edildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, etkinlikte öğrencilerle yakın ilgilenerek istek ve taleplerini dinledi ve öğrencilere teşekkür etti: "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Bir isteğiniz, arzunuz olursa mutlaka ilgileneceğiz".

Tüm öğrenciler de kendilerine bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ve dualarını iletti. Etkinlik, sevginin, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlü bir örneği olarak katılımcıların hafızasında yer etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel ihtiyaçlı bireylerin hayatına dokunan bu tür çalışmalarının kentte sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiği ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir dayanışma kültürünün oluşmasına katkı sunduğu vurgulandı.

