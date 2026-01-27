Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Kamelyayı Yola Kondurdu: İki Otomobil Zarar Gördü

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Kamelyayı Yola Kondurdu

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, rüzgarın etkisiyle bir kamelya yerinden sökülerek bahçedeki tellere ve park halindeki araçlara zarar verdi.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir apartmanın bahçe kısmından sökülen kamelya, rüzgarın etkisiyle aynı şekilde yola kondu. Olayda iki otomobil zarar gördü. Bina sakinleri, kamelyanın başka bir yere zarar vermemesi için kamelyayı bağlayarak sabitledi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın, Güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

