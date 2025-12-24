DOLAR
Talas'ta Şeffaf Oda 200. Hafta: Mevlana'da Randevusuz Buluşma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Şeffaf Oda' uygulaması Mevlana Mahallesi'nde 200. haftasına ulaştı; 9 bin 500 ziyaretçi ve yaklaşık 6 bin talep kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:31
Şeffaf Oda 200. haftasına ulaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından dört yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması, 200. hafta noktasına gelerek örnek bir belediyecilik geleneğine dönüştü.

Mevlana'da randevusuz, yerinde buluşma

Her hafta çarşamba günü, 90 bini aşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük altıncı, Kayseri’nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesinde gerçekleştirilen uygulama, 200. haftasında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mevlana Meydan Parkı içerisinde kurulan Şeffaf Oda, halkla birebir temasın en somut adresi olmaya devam etti.

Doğrudan talep, hızlı çözüm

Şeffaf Oda’da geçen 200 hafta boyunca vatandaşların istek, öneri ve görüşleri tek tek ele alınırken, çeşitli konulardaki projeler de istişare edildi. Uygulama sayesinde sorunlar yerinde tespit edilerek hızlı çözümler üretildi.

"Belediyecilik halkla iç içe olmaktır"

Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Belediyecilikte en önemli konu halkla ilişkilerdir. Bu nedenle vatandaşla daha iç içe olmak, randevusuz ve yerinde buluşmak üzere 200 hafta önce Mevlana Meydanı’nda Şeffaf Oda’yı kurmuştuk. Şeffaf Odamıza bugüne kadar 9 bin 500 kişi geldi. Bu kişilerden yaklaşık 6 bin talep alındı. Gelen taleplerin dörtte biri diğer paydaş kurumlarla ilgiliydi."

Başkan Yalçın, Şeffaf Oda’da yalnızca belediyeye ait konuların değil, diğer kamu kurumlarını ilgilendiren taleplerin de ele alındığını belirterek, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kayserigaz ve gibi kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti.

"Vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Yalçın, sürece katkı sunan tüm kurumlara ve belediye personeline teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

