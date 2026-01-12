Kayseri’de suya zam yok: Büyükşehir Meclisi oy birliğiyle karar verdi

Kayseri’de suya zam yok: Meclis oy birliğiyle karar verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı öncesinde Başkan Büyükkılıç, 2026 yılının ülke ve Kayseri için hayırlı, huzurlu ve sağlıklı geçmesini diledi.

Başkan Büyükkılıç'tan taziye mesajları

Başkan Büyükkılıç, mecliste Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Yeniay'ın annesi merhume Fatma Yeniay ile Meclis Üyesi Menderes Yıldırım'ın kız kardeşi merhume Selvi Tuzcu için Allah'tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu.

80 gündem maddesi görüşüldü

2026 yılının ilk meclis toplantısında, 41 asıl ve 39 ek olmak üzere toplam 80 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından müzakere edilerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Hamurculu Sokağı'nın isminin Şehit Murat Akpınar Sokağı olarak değiştirilmesi talebi yer aldı. Başkan Büyükkılıç'ın şehit polis memuru için rahmet dileklerinin ardından bu talep oy birliğiyle kabul edildi.

'Desteğe devam, suya zam yok'

Mecliste, KASKİ'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve içme suyu tarifesine ilişkin karar oylamaya sunuldu. Başkan Büyükkılıç, 'KASKİ'mize desteğe devam, suya zam yok' ifadelerini kullanarak Kayseri'nin su fiyatlarına ilişkin durumu aktardı. Büyükkılıç, 'Su fiyatları anlamında 30 büyükşehir içerisinde içilen ve kullanılan yegâne suyumuz ile en uygun su fiyat tarifesinde ikinci sıradayız. En ucuz su bizde' dedi. Söz konusu talep meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Tarım ve hayvancılığa destekler 2026'da da sürecek

Büyükşehir, tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla su kullanımını verimli hale getirme desteklerini 2026 yılında da sürdürecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye başkanları, birlikler, çiftçi malları koruma başkanlıkları ve diğer meslek örgütleriyle ortak iş birliği projeleri yürütülecek; ortak iş birliği protokollerini imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verildi. Bu talep de oy birliğiyle kabul edildi.

Mustafa Elitaş'a vefa: Kocasinan Bulvarı'nın adı değişti

Mecliste ayrıca önceki dönem ekonomi bakanlarından ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a vefa amaçlı bir adlandırma kararı alındı. Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş olarak değiştirilmesi yönündeki önerge meclis üyelerince kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu üyelikleri için gizli oyla seçim yapıldı. Gündem maddelerine ilişkin meclis üyelerinin görüşleri alındıktan sonra Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Öne çıkan kararlar: Suya zam yapılmaması (oy birliği), Hamurculu Sokağı'nın 'Şehit Murat Akpınar Sokağı' olarak değiştirilmesi (oy birliği), Kocasinan Bulvarı'nın 'Mustafa Elitaş' olarak yeniden adlandırılması (oy birliği) ve tarım-hayvancılık desteklerinin 2026'da da sürdürülmesine ilişkin yetki verilmesi (oy birliği).

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI, DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, MECLİSTE, 80 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI