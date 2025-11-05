Kayseri'de Tesla hız testi kazası: Duvara ve park halindeki kamyona çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir sürücünün otomobilinin hızını denemesi sonucu meydana gelen kazada, araç önce bir apartmanın duvarına ardından park halindeki bir kamyona çarptı. Olayda sürücü hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde N.E. idaresindeki 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobil, kırmızı ışıkta hızını denemek amacıyla gaza basıldı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir apartman duvarına, ardından park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı.

Müdahale ve inceleme

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve tedbir amaçlı ambulansta hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri ise otomobilde olası risklere karşı ısı ve gaz ölçümü gerçekleştirdi.

Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

