Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Meliha Keskin Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:26
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39), fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Hastaneye kaldırıldı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Şüpheli yakalandı, olay yerinde çanta ve ders kitapları bulundu

Şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından, yanında bulunan silahıyla yakalandı. Olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti.

Hayatı ve soruşturma

Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

