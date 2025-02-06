Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara karşı harekete geçti.

Operasyon Detayları

Daha önce yakalanan 2 zanlının tutuklanmasıyla başlayan soruşturma, yeni operasyonlarla genişletildi. Bu süreçte, uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 kişi daha gözaltına alındı.

Ele Geçirilen İhtiyaçlar

Yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 2 kilo 115 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca, uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Cezaevine Gönderilen Zanlılar

Uyuşturucu satın alan kişilerden aranması bulunan 3 kişi ise cezaevine konuldu. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.