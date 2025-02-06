DOLAR
35,87 0,03%
EURO
37,34 0%
ALTIN
3.293,37 0,36%
BITCOIN
3.475.362,63 0,66%

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, 53 kişiye adli işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:32
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara karşı harekete geçti.

Operasyon Detayları

Daha önce yakalanan 2 zanlının tutuklanmasıyla başlayan soruşturma, yeni operasyonlarla genişletildi. Bu süreçte, uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 kişi daha gözaltına alındı.

Ele Geçirilen İhtiyaçlar

Yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 2 kilo 115 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca, uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Cezaevine Gönderilen Zanlılar

Uyuşturucu satın alan kişilerden aranması bulunan 3 kişi ise cezaevine konuldu. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
3
Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı
4
Güney Afrika, 3 Yılda Altyapıya 51 Milyar Dolar Yatıracak
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti
6
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
7
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!