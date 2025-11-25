Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgasında Tutuklu Sanık Y.E.C. Tahliye Edildi

Kayseri'de Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında tutuklu sanık Y.E.C. tahliye edildi; dava duruşması ileri tarihe ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:56
Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgasında Tutuklu Sanık Y.E.C. Tahliye Edildi

Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgasında Tutuklu Sanık Y.E.C. Tahliye Edildi

Melikgazi'deki maket bıçaklı kavgada taraflar şikayetçi olmadığını bildirdi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.E.E. ile Y.E.C. arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı.

Olayda taraflar birbirlerini maket bıçağı ile yaraladı; her iki taraf da karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. İşlemlerin ardından Y.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarafların müşteki-sanık olarak yer aldığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu müşteki-sanık Y.E.C. ve diğer müşteki-sanık M.E.E. katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, taraflar birbirinden şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Y.E.C.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAYSERİ’DE YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR ARASINDA ÇIKAN VE BIÇAĞIN KULLANILDIĞI ‘YAN BAKMA’ KAVGASINDA...

KAYSERİ’DE YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR ARASINDA ÇIKAN VE BIÇAĞIN KULLANILDIĞI ‘YAN BAKMA’ KAVGASINDA SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. MAHKEME HEYETİ TUTUKLU YARGILANAN MÜŞTEKİ-SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERDİ.

