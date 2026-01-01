DOLAR
Kayseri'de Yeni Yıl Coşkusu: Cumhuriyet Meydanı'nda 2026'ya 'Merhaba'

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 10'dan geriye sayıp 2026'ya 'merhaba' dedi; havai fişekler ve korna sesleriyle coşku doruğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:01
Meydan doldu, kutlama havai fişek ve korna sesleriyle renklendi

Kayseri’de meydanda toplanan bir grup vatandaş, yeni yıl heyecanını birlikte yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, 10'dan geriye sayarak 2026'ya 'merhaba' dedi.

Yeni yılın ilk anlarında havai fişek gösterileri meydanı görsel bir şölene dönüştürdü. Kutlamaya katılanlar arasında araç sürücüleri de korna çalarak sevinçlerini paylaştı.

Kayserililer, sokaklarda ve meydanda bir araya gelerek yeni yıl coşkusunu birlikte kutladı; gece boyunca devam eden kutlamalar kentte sıcak ve canlı anlar oluşturdu.

