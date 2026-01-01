Kayseri'de Yeni Yıl Coşkusu: Cumhuriyet Meydanı'nda 2026'ya 'Merhaba'

Meydan doldu, kutlama havai fişek ve korna sesleriyle renklendi

Kayseri’de meydanda toplanan bir grup vatandaş, yeni yıl heyecanını birlikte yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, 10'dan geriye sayarak 2026'ya 'merhaba' dedi.

Yeni yılın ilk anlarında havai fişek gösterileri meydanı görsel bir şölene dönüştürdü. Kutlamaya katılanlar arasında araç sürücüleri de korna çalarak sevinçlerini paylaştı.

Kayserililer, sokaklarda ve meydanda bir araya gelerek yeni yıl coşkusunu birlikte kutladı; gece boyunca devam eden kutlamalar kentte sıcak ve canlı anlar oluşturdu.

