Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

Sabah saatlerinde etkili oldu

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Vatandaşlar sisli bir güne uyandı ve kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis gözlendi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığı en düşük gece -3 derece ölçülürken, gündüz 7 derece ve yer yer parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.

