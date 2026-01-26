Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

Kayseri'de sabah etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi; görüş yer yer 25 metreye kadar düştü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü sıcaklığı -3 ila 7 derece olarak bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:15
Sabah saatlerinde etkili oldu

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Vatandaşlar sisli bir güne uyandı ve kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis gözlendi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığı en düşük gece -3 derece ölçülürken, gündüz 7 derece ve yer yer parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

