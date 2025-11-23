Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin fedakârlığını ve eğitimdeki rolünü vurgulayarak tüm öğretmenleri kutladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:13
Öğretmenlerin fedakârlığı ve toplumsal rolü vurgulandı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin ülke ve sanayi gelişimindeki önemine dikkat çekti.

"Ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Öğretmenliğin fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirten Yalçın, eğitimin amaçlarını şu sözlerle ifade etti:

"Eğitimin temel gayesi, taze dimağları; evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu çok büyüktür"

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı günde, milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha idrak ediyoruz. Öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenmektedir. Bu vesile ile Kayseri OSB bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB Teknik Koleji öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum."

