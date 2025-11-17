Kayseri OSB’de 300 milyon TL’lik elektrik altyapı yatırımında sona yaklaşıldı

Kayseri OSB'nin 6 milyon Euro (300 milyon TL) değerindeki elektrik altyapı yatırımında DM-6 montajları hızlandı; proje 250 km kablo ile 2026 başında devreye girecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:07
Kayseri OSB’de elektrik altyapı yatırımında sona doğru

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik altyapısına yönelik başlatılan yatırım çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Yaklaşık maliyeti 6 milyon Euro olan ve Merkez Bankası kuru ile 300 milyon TL'yi aşan projede, yeni dağıtım merkezi binası DM-6'daki hücre montajları hızla devam ediyor.

Proje detayları

2026 yılı ilk aylarında, 250 kilometreyi bulan kablo tesis işlemlerinin tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanan proje ile Kayseri OSB genelindeki enerji ihtiyacının daha kaliteli ve kesintisiz sağlanması hedefleniyor. Proje, bölgedeki enerji tüketimindeki artışı dengelemeyi ve uzun süreli kesintilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Başkan Mehmet Yalçın'ın açıklamaları

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yapılan yatırımın hedeflerini şu sözlerle özetledi: 'Bölgemizin sürekli olarak artan elektrik tüketimini fiderler üzerinde dengelemek ve kaliteli enerji hizmetini sunmak amacıyla DM-6 yatırımını planladık. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kablo tesis işlemlerini ve diğer ekipmanların teminini gerçekleştirmiş durumdayız.'

Yalçın, DM-6 ile pilot bölgedeki muhtemel arızalarda ana fiderlerin enerjisinin kesilmeyerek arızanın noktasında durdurulmasının hedeflendiğini vurgulayarak, 'Yaptığımız yatırım sayesinde pilot bölgede etkilenen abone sayısının azaltılması sağlanacak ve aynı zamanda teknolojik iyileştirmelerin analizleri yapılacaktır. Bu analizlerin sonucunda da uygulanan enerji yönetimi tüm bölgeye yaygınlaştırılacaktır.' dedi.

Teknoloji ve çevre önceliği

DM-6 içinde kullanılan hücrelerde, güncel teknolojiye uyum sağlayan ve SF6 gazlı kesicilere göre daha çevreci olan vakum kesiciler tercih edildi. Bu seçim, yatırımın hem teknolojik hem de çevresel açıdan ileriye dönük olduğunu gösteriyor.

GES ve kapasite artışı

Başkan Yalçın, altyapı yatırımı sayesinde GES taleplerinin daha rahat karşılanacağını belirtti: 'TEİAŞ tarafından ilerleyen günlerde GES kapasitesi artırımı yapılması beklenmektedir. Bölgemiz içerisindeki tüm trafolardan belirli miktarlarda lisanssız elektrik üretim tesisi kapasitesi açılması TEİAŞ’ın atacağı adım sonrasında gündeme gelecektir. Yaptığımız alt yapı yatırımı sayesinde sanayicilerimizden gelecek GES talepleri daha rahat bir şekilde karşılanacaktır.'

Güncelleme ve revizyon çalışmaları

Yalçın, gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla mevcut dağıtım merkezleri ve alt dağıtım binalarında köklü değişiklikler ve revizyonlar yapacaklarını belirterek, 'Amacımız bölgemizdeki tüm dağıtım merkezi binalarımızda gerekli güncelleme ve revizyonların yapılmasıdır. Güçlü bir elektrik altyapısına sahip olmak, kapalı ring çalışarak kesintisiz enerji sunmak ve sanayicilerimizin enerji kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için gerekli hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.' şeklinde konuştu.

Teşekkür

Başkan Yalçın, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen personele ve çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır nedeniyle sanayicilere teşekkür etti.

