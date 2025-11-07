Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamındaki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar tespit edilerek hesaplara erişim engeli getirildi.

Son operasyonda 31 hesaba engel

Ekiplere göre bazı hesaplarda genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmayı hedefleyen paylaşımlar yapıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

2025 kapsamındaki uygulama

Ayrıca ekiplerin bildirdiğine göre, 'internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' kanunu gereğince 2025 yılı içinde gerçekleştirilen sanal devriyelerde toplam 468 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet ortamında suç ve suçlularla mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

