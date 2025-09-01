Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisi Bıçaklandı — Zanlı Yakalandı

Mevlana Mahallesi'nde çıkan kavgada görevli ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana gelen olayda apartman görevlisi ile aynı binada ikamet eden bir kişi arasında tartışma çıktı.

B.U. (52) ile apartman görevlisi B.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.U., B.A.'yı bıçakla yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.

