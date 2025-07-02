Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed Karikatürü Yayımına Tepki

Karikatür Yayımına Tepki Büyüyor

Kayseri ve Kırşehir'de, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan bir dergiye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Kayseri'nin Bürüngüz Camisi önünde toplanan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri, karikatürü kınamak için bir araya geldi.

Pankartlı Eylem

Grup, ellerinde "Provokatif yayıncılıkla mücadeleye devam edeceğiz" ve "Seni seviyoruz ya resulallah" yazılı pankartlarla kısa bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına açıklama yapan Mehmet Karakaş, bu tür yayınların basın ve ifade özgürlüğüyle açılamayacağını vurguladı.

Bireysel Özgürlükler ve Kutsallar

Karakaş, "Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkını tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi, sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir." dedi.

Kırşehir'de Benzer Tepkiler

Kırşehir'de de benzer bir protesto gerçekleşti. Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplandı. Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, burada yaptığı açıklamada, söz konusu yayının basın özgürlüğü ile asla bağdaştırılamayacağını belirtti.

Provokatif Yayınların Etkisi

Erbaşı, "Bu, doğrudan halkın kutsallarına hakaret ederek dini değerleri aşağılamak ve toplumu kin ile düşmanlığa tahrik etme amacı taşıyan bir provokasyondur." diyerek, toplumu kin ve düşmanlıkla tahrik etmeye yönelik bu tür yayınların, dış odaklar tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

Peygamber Sevgisi ve Mücadele

Müslümanların peygamberlerine hürmetlerini hiçbir koşulda çiğnetmeyeceklerini söyleyen Erbaşı, "Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) canımızdan, kanımızdan ve mallarımızdan daha üstündür. Bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Protestoların ardından etkinlik dua ile sona erdi.

Kayseri'de, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Kayseri'de, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.