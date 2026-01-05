Kayseri'ye 12 Yeni Ambulans Teslim Edildi — Ambulans Sayısı 98'e Yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye tahsis edilen 12 yeni ambulans, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende sağlık ekiplerine teslim edildi. Yeni araçlarla birlikte şehirdeki toplam ambulans sayısı 98 oldu.

Tören ve İl Sağlık Müdürü'nün Açıklamaları

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan törende şunları söyledi:

"Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve güçlü yapısıyla dünyaya örnek olan ülkemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlimizde geçtiğimiz yıl komuta kontrol merkezimizde 362 bin 266 sağlıkla ilgili çağrı karşılandı. 175 bin vakaya da ambulans ekiplerimizce müdahale edildi. İlimizde bu hizmetleri toplam 60 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 836 personelimizle sunmaktayız. Teslim edilecek yeni ambulanslarımızla birlikte toplam ambulans sayımız 98'e ulaşmış oldu. Bu ambulanslarımızdan 7 tanesi de özellikli ambulans vasfındadır. 4 adet kar paletli ambulansımız özellikle Pınarbaşı, Sarız, Hacılar ve Yahyalı bölgesinde konuşlanmakta. 1 obez ambulansımız, 1 yeni doğan ambulansımız ve 1 adet de 4 sedyeli ambulansımız bulunmaktadır. Ayrıca ülke genelinde 17 bölgede konuşlanmış olan helikopter ambulanslardan bir tanesi de ilimizde hizmet sunmaktadır. Helikopter ambulansımızda 2025 yılında toplam 190 vakaya müdahale edilmiştir. Dünyaya örnek olan güçlü sağlık sistemimizin ana mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

Diğer Katılımcıların Mesajları

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu konuşmasında şunları ifade etti:

"Kayseri bu konuda gerçekten mühim bir yerde duruyor. Kayseri’de tam 31 tane hastane var, özel ve kamu hastaneleri olmak üzere. Hastanelerimiz sadece hasta tedavi etmenin dışında eğitim araştırma hastanesi olma noktasında ciddi bir gayret sarf ediyorlar. Pandemide covid aşısı bulan 9 ülkeden birini Kayseri’ye yakıştırmış olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir çağrı aldıklarında ambulanslarımızın olay yerine varma noktasında Kayser hakikaten kolay kolay eline su dökülebilecek bir noktada değil. Halkımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; gelen kardeşlerimiz hastaya müdahale etmek için geliyorlar. Onların işlerini kolay yapabilmesi için elimizden gelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum"

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer yeni ambulanslarla ilgili olarak, "Türkiye’deki verilere baktığımızda Kayseri; olaylara müdahale açısından en başlarda geliyor. Biz bunları saniye saniye, dakika dakika her ay ortalamalarını alıyoruz. Bu müdahale hızımız bize memnuniyet veriyor. Polis, jandarma, orman, itfaiye, acil sağlık hizmetleri olarak gayet iyi noktadayız. Yeni gelen ambulanslarımızla birlikte bunu daha hızlı yapmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duaları eşliğinde ambulanslar protokol üyeleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.

