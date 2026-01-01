DOLAR
Osman Aşkın Bak: 'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde Gençlere Çağrı, Sporun Gücü Öne Çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'ndeki 'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde halkın hassasiyetini ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:04
Osman Aşkın Bak: 'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde Gençlere Çağrı

Galata Köprüsü — "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" mitingi

Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Alanda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, halkın gösterdiği tepkilerin önemine dikkat çekti.

Bakan Bak, mitinde şunları söyledi: "Halkımızın Gazze’ye karşı gösterdiği hassasiyet tüm dünyayı uyandırması, ayağa kaldırması için çok çok kıymetli. Sporun birleştirici gücü iyileştirici gücü çok çok önemli. Gençler ülkesi için mücadele etmeli dünyadaki haksızlıklara, zulümlere baş kaldırmalı".

Konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Tepkilerin gösterildiği önemli bir alan. Tüm dünyanın takip ettiği bir ortam. Gençlerimizin özelikle burada bulunmak istemeleri çok çok kıymetli bütün halkımız burada. Milletimiz her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Zalimin karşısında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Gazze’de yaşanan soykırımı dünyaya hem birleşmiş milletler kürsüsünden hem katıldığı uluslararası pek çok toplantıda ifade etmiştir. Halkımızın bu Gazze’ye karşı gösterdiği hassasiyet tüm dünyayı uyandırması ayağa kaldırması çok çok kıymetli. Halkımız akın akın buraya geliyor. Bu bir tepkidir. Özellikle ben kulüplerimizi de tebrik etmek istiyorum. Bütün süreç boyunca tribünlerinde Gazze’ye destek soykırıma karşı ortaya koydukları söylemler çok çok kıymetli. Sporcularımızın gösterdiği tepkiler önemli. Çünkü onları takip eden milyonlarca insan var. Sporun birleştirici gücü iyileştirici gücü çok çok önemli. Davası olamayan, hedefi olmayan, hayalleri olamayan gençler bu dönemde bu nesillerde süreci devam ettiremezler. Dünyadaki soykırımlara tepki gösteren gençler istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce gencimiz geldi. Gençler ülkesi için mücadele etmeli dünyadaki haksızlıklara, zulümlere baş kaldırmalı".

Mitingde öne çıkan noktalar arasında halkın dayanışma vurgusu, gençlerin yoğun katılımı ve spor kulüplerinin ve sporcuların gösterdikleri destek yer aldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

