Kayseri Zabıta’dan Cumhuriyet Meydanı'nda Kanatlı Eti Denetimi

Etiket, muhafaza ve son tüketim tarihi başta olmak üzere kapsamlı kontroller

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresinde faaliyet gösteren kanatlı eti satan şarküteri ile kanatlı eti ızgara ve çeşitleri üzerine hizmet veren işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı bölgelerinde sorumluluk alanına giren konularda titizlikle denetim yapan zabıta ekipleri, amacı doğrultusunda kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan denetimde işletmelerin hijyen ve satış kurallarına uyumu esas alındı.

Denetimler kapsamında ekipler, işletmelerde satılan kanatlı etlerinin muhafazası, etiket bilgileri ve son tüketim tarihi gibi toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli hususları kontrol etti. İşletme yetkililerine kanatlı eti satış kuralları hakkında hatırlatmalarda bulunuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre ticarethane, sokak ve dilenci denetimleri ile trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlamaya, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmaya devam ediyor.

