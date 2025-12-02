Kayserili Müteahhit Uğur Özbek: 20 milyon TL'lik villa satışında dolandırıldım

Olayın ayrıntıları

Müteahhit Uğur Özbek, Antalya'da satışını gerçekleştirdiği 20 milyon TL değerindeki bir villanın bedelini alamadığını ve komşusu H.Y. ile üç kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Özbek, iş merkezindeki komşusu ve uzun yıllardır ticaret yaptığı H.Y. ile Antalya'da villa satışı konusunda anlaştıklarını anlattı. İddialara göre taraflar, hem geçmiş ticari alacakların mahsup edilmesi hem de villanın teslimi üzerine uzlaştı.

Özbek, yaşananları şu sözlerle aktardı: 'Benim önceden tanıdığım, iş merkezinde de komşum olan H.Y. ile geriye dönük bir ticaretimiz vardı. Kendisiyle yıllardır ticaretimiz olur. En son 4. ayda Antalya’ya geldiler, misafirim oldular ve oradan bir villa talep etti. Biz de hem eski ticaretleri mahsup edeceğiz hem de kendisine bir villa vereceğiz, paramızı alacağız. 25 Kasım itibariyle kendisini çağırdım, geldiler ve misafirim oldular. Dedim ki; ’Tapunu verelim, paramı alayım, helalleşelim’. Geldiler, şantiyeyi gezdiler. Ertesi gün 4 kişi geldiler. Yanındakiler mimar olduğunu söyleyen H.K., ne iş yaptığını bilmediğim S.Y. ve M.E. ile beraber geldiler. Randevu saatinde arsa sahibine haber ettik ve geldi. Bana dediler ki ’Biz tapuya geçelim, H.K. ve S.Y. paranı göndersin. IBAN numarası istediler. Tapuya geçtik, paranın gelip gelmediğini kontrol ediyorum. ’Para henüz düşmedi, düşsün tapuyu öyle devredelim’ dedim. ’Biz komşuyuz, senin çocuğunun rızkını mı yiyeceğim? Yüz yüze bakıyoruz’ dedi. Bu arada memur sırada bekleyenlerin olduğunu söyledi, tapuyu devrettik. 20 milyon TL değerinde bir villa. Arsa sahibi sağ olsun bizi yemeğe davet etti. Bunlar tapunun fotokopisini aldılar belediyeye beyan devri verecekler, bana da bankaya geçmemi söylediler. Bankaya gittiğimde kimse yoktu. Bankayla tapu dairesinin arası 250-300 metre, aynı şekilde belediye ile tapu dairesinin arası da 250-300 metre. Aradım, telefona bakmadı. Diğerini aradım ’geliyoruz’ dedi. Gelmediler. Tekrar aradım bakmadı, sonra telefonu kapattı. Bankanın mesai saati bitene kadar beni oyaladılar. M.E. ile iletişim kurabildim, diğerlerine ulaşamadım. M.E.; bir problem olduğunu ifade ederek ’Kayseri’de buluşalım’ dedi. Randevulaştık, randevuya da gelmediler. Şu an iletişim kuramıyorum, mesajlarıma cevap vermiyor.'

Hukuki süreç ve şikâyet

Uğur Özbek, yaşananların ardından emniyete başvurduğunu ve söz konusu kişilere karşı çete halinde nitelikli olarak dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Ayrıca savcılık nezdinde de hukuki süreci başlattığını belirtti.

Özbek, ticaretin zorlu olduğu bu dönemde yaşanan olayın kendisini ciddi şekilde sıkıntıya soktuğunu ifade ederek, 'Dolandırıldım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum' dedi ve yetkililerden konunun aydınlatılmasını talep etti.

