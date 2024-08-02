Kazakistan'da Yeni Vatandaşlık Başvurusu Koşulları

Kazakistan'da Yeni Vatandaşlık Koşulları

Kazakistan'da, vatandaşlık başvurusu yapan bireylerin, yalnızca Kazakça dil belgesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke tarihi ve anayasasına dair temel bilgiye sahip olduklarını da kanıtlamaları gerekiyor.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık kazanımı ve verilmesine ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yaptı. Yeni kurallara göre, vatandaşlık almayı ya da yeniden kazanmayı isteyenler, ülkenin resmi dili olan Kazakçayı yeterli düzeyde bilmek zorundalar.

Bunun yanı sıra, başvuru sahiplerinin ülke tarihi ve anayasasının temel bilgilerini içeren bir sınava tabi tutulmaları gerekecek. Ancak bu sınavdan, reşit olmayan bireyler ile engelli kişiler muaf tutulacak.

Bu düzenlemelerle, vatandaşlık başvuru sürecinde Kazakça dil belgesinin temin edilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Ayrıca, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına karşı gelen, etnik ve dini ayrımcılığı teşvik eden, devlet dilinin işleyişine karşı çıkan ya da cinsel istismar suç kaydı bulunan kişiler ile son 5 yıl içinde ekonomik suç işleyenlerin vatandaşlık başvuruları reddedilebilecek.

Yeni düzenlemeler, 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.