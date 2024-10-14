Kazakistan ve Ermenistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Kazakistan ve Ermenistan Arasında Önemli İletişim

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmede, iki lider ticari ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra kültürel ve insani alanlardaki etkileşimi güçlendirme perspektiflerini ele aldı.

Anlaşmaların Uygulanması

Özellikle daha önce imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu değerlendirerek, bu anlaşmaların uygulanabilirliğini tartıştılar. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmediler.

Ermenistan'ın Kazakistan Ziyareti

Bu arada, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan'ın 15 Ekim'de Kazakistan'da resmi temaslarda bulunacağı bilgisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğini gösteriyor.