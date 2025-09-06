DOLAR
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü

Murat Nurtleu ile Andrii Sybiha, Ukrayna isteğiyle telefonda görüşerek ikili ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi perspektiflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:00
Telefon görüşmesinde ikili ve çok taraflı işbirliği ele alındı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna tarafının isteğiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe dönük perspektiflerini ele aldı. Karşılıklı çıkarların bulunduğu çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak istek vurgulandı.

Murat Nurtleu, ayrıca uluslararası hukuk ilkelerine dayalı, istikrarı güçlendirecek ve kalıcı barış sağlayacak diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

