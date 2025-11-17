KBÜFEST 2025: Karabük Üniversitesi 322 Katılımcıya Teşekkür Belgesi Verdi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜFEST 2025'te görev alan 322 kişiye teşekkür belgesi takdim etti.

Tören ve katılımcılar

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu yıl ikincisi düzenlenen KBÜFEST İller Festivali sürecinde görev alan personel, öğrenciler ve destek veren paydaşlara teşekkür belgesi takdim etti.

Tören, KBÜFEST 2025 sonrası 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Rektör Kırışık'ın yanı sıra Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Rektör Kırışık'ın mesajı

Konuşmasında Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin kültürel değerlerinin gençlere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Kırışık, toplumların sosyal modeller üzerinden şekillendiğini belirterek, "Kendi değerlerimize uygun sosyal modeller üretmeli ve bunları yaşanılır kılmalıyız" dedi.

Türk kültür ve medeniyetinin güçlü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Kırışık, "Medeniyetimizin değerlerini ayağa kaldıracağız, geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. KBÜFEST'in kültürel bir marka haline geldiğini ve festivalin kültürü, değerleri ve bilimi aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi.

Kırışık, 2024 yılında ortaya çıkan festival fikrinin üniversitede bir kültür geleneği hâline geldiğini aktarırken, Kurucu Rektör Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın katkılarını da andı.

Katılımcılara teşekkür

Tören kapsamında festivalde görev alan 231 il temsilcisi, 71 akademik ve idari birim çalışanı ile destek veren 20 kişi ve kurum temsilcisi olmak üzere toplam 322 kişiye teşekkür belgesi verildi.

