KDK, Engelli Başvurularını Hızlandırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) engelli başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekti.

Akarca, "Kurumumuza yapılan tüm engelli başvuruları hassasiyetle incelenmekte ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulabilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır," diye ifade etti.

Engellilerle Bir Araya Geldi

Akarca, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan engelli bireylerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Akarca, engelsiz yaşam evlerini de gezdi.

KDK'nın Rolü ve Başvurular

Akarca, KDK'nın verdiği kararlarla güçlü idare karşısında vatandaşların hak ve hukukunu koruduğunu dile getirerek, halkın ücretsiz avukatlığını üstlendiğini vurguladı. Engelli hakları konusundaki etkin rolüne de değinen Akarca, "2024 yılında yapılan toplam 15 bine yakın başvurunun yaklaşık 380'i engelli hakları kapsamında yapılmıştır," dedi.

Engelli vatandaşların kurumlarına engelli aylığı, engelli sağlık raporları, ehliyet talepleri gibi birçok konuda başvuruda bulunduğunu belirten Akarca, KDK'nın bu sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Toplumsal Farkındalık ve İşbirlikleri

Akarca, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.